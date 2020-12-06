21-річний велогонщик помер від COVID-19

21-річний велогонщик з Сан-Марино Майкл Антонеллі помер від наслідків коронавiрусу в 21 рік, повідомляє Postimees.

30 листопада Антонеллі був доставлений в госпіталь, після того, як COVID-19 діагностували у нього та інших членів його сім'ї. Його матері і братові дозволили залишитися вдома в самоізоляції.

"Прощай, Майкл, ти назавжди залишишся в пам'яті з нами. Вся Mastromarco Sensi Nibali сумує разом з твоєю сім'єю в цей момент болю", – написала команда в Twitter.

Некролог від команди Twitter Mastromarco Sensi Nibali

У серпні 2018 року Антонеллі в гонці юніорів "Флоренція – Віареджо" потрапив в аварію, отримавши важкі ушкодження хребта і спинного мозку. Після тривалої реабілітації він залишився паралізований, але вже міг самостійно їсти. Лікарі припускають, що ослаблений організм спортсмена не зміг впоратися з інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карл-Ентоні Таунс через COVID-19 втратив сім членів сім'ї.