21-річна гонщиця-красуня розбилася на смерть під час ралі

Максим Іншаков Інші види спорту 12:03, 11.10.2020 Оновлено: 12:19, 11.10.2020

Іспанська гонщиця Лаура Сальво розбилася на смерть під час ралі в Португалії, повідомляє Mundo Deportivo.

21-річна спортсменка була штурманом в автомобілі, яким керував Міґель Сосіас. Транспортний засіб вилетів із траси і врізався в сосну.

Розбита машина Лаури
notiguaro.com

Незважаючи на своєчасне прибуття медиків, врятувати Сальво не вдалося. Гонщиця загинула на місці. Ралі було зупинено.

Тандем Сосіаса і Сальво здобув перемогу в ралі в іспанському Хіхоні, керуючи Peugeot 208 Rally4. У минулому сезоні спортсменка виступала разом із Міґелем Ґарсією в Suzuki Swift Cup.

Лаура Сальво в басейні
Instagram Лаури Сальво
Лаура Сальво
Instagram Лаури Сальво
Лаура Сальво на березі моря
Instagram Лаури Сальво
Лаура Сальво в купальнику
Instagram Лаури Сальво

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська футболістка-красуня Аріанна Варон загинула в дорожньо-транспортній пригоді в Сан-Мартіно-Сіккомаріо (комуна в Ломбардії).

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Качура заявив про загрозу перенесення місцевих виборів через COVID-19

У батька загиблого на Донбасі воїна вкрали 300 тисяч, отримані за смерть сина

У Тернополі від COVID-19 помер лікар-анестезіолог. Фото

Кандидата в депутати від "Слуги народу" зловили за курінням коноплі. Відео

Помер відомий український поет