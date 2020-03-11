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11 березня • оновлено в 18:44
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200-кілограмовий американець встановив фантастичний рекорд в жимі лежачи

5.9т
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Американський пауерліфтер Джуліус Меддокс встановив новий світовий рекорд в жимі лежачи без екіпіровки – 350 кг.

Нове досягнення підкорилося темношкірому американцеві, чия вага складає 203 кг, на турнірі Arnold Classic в Коламбусі.

🚨 New ALL TIME WORLD RECORD @ (350kg) 770lbs @ _mrs.irregular🚨 lift off @baxtermc ---------------------- GOLRY BE TO JESUS! The people who tried to bury me did not know I was a seed "Be Irregular" --------------------- @official_iron_edge_gym @jailhousestrong @ tuffwraps➡️Villain Wristwraps / promo Julius87 • @kalamazookeeper next meet / May 30th @mhpstrongusa supplements / irregularstrength @hustlebuttercbdluxe recovery • @ revive.your.life • @bandbell • @lockjaw @texaspowerbars @irregular_strengthrob --------------- ------ # phil413strong #powerlifting #sports #irregularathlete # #powerlifting #weights #strong #beirregular #benchpress #motivation # roadto750lbbenchpress #bodybuilding #muscularlyfat #fitlifestyle #motivate #inspire #hardwork #dedication #fitnessmotivation #trusttheprocess #uplift

Публікація від Julius Maddox (@irregular_strength)

Відзначимо, що протягом року Меддокс спочатку побив рекорд росіянина Кирила Саричева (335 кг), витиснувши 335,5 кг. Потім, у листопаді 2019-го, американець поліпшив своє досягнення, піднявши 337 кг, повідомляє Xsport.

Джуліус Меддокс

Джуліус Меддокс

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Як повідомляв OBOZREVATEL, індійський спортсмен побив світовий рекорд Усейна Болта на стометрівці в забігу з буйволами.

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Автор
Денис Карпов
Тема
пауерліфтинг
Місце
США
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Сколько же стероидов он сожрал...
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