200-кілограмовий американець встановив фантастичний рекорд в жимі лежачи

Американський пауерліфтер Джуліус Меддокс встановив новий світовий рекорд в жимі лежачи без екіпіровки – 350 кг.

Нове досягнення підкорилося темношкірому американцеві, чия вага складає 203 кг, на турнірі Arnold Classic в Коламбусі.

Відзначимо, що протягом року Меддокс спочатку побив рекорд росіянина Кирила Саричева (335 кг), витиснувши 335,5 кг. Потім, у листопаді 2019-го, американець поліпшив своє досягнення, піднявши 337 кг, повідомляє Xsport.

Джуліус Меддокс Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, індійський спортсмен побив світовий рекорд Усейна Болта на стометрівці в забігу з буйволами.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!