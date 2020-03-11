200-кілограмовий американець встановив фантастичний рекорд в жимі лежачи

Американський пауерліфтер Джуліус Меддокс встановив новий світовий рекорд в жимі лежачи без екіпіровки – 350 кг.
Нове досягнення підкорилося темношкірому американцеві, чия вага складає 203 кг, на турнірі Arnold Classic в Коламбусі.
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Відзначимо, що протягом року Меддокс спочатку побив рекорд росіянина Кирила Саричева (335 кг), витиснувши 335,5 кг. Потім, у листопаді 2019-го, американець поліпшив своє досягнення, піднявши 337 кг, повідомляє Xsport.
Джуліус Меддокс
Як повідомляв OBOZREVATEL, індійський спортсмен побив світовий рекорд Усейна Болта на стометрівці в забігу з буйволами.
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