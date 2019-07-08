20-річна російська спортсменка загинула в Польщі після чемпіонату Європи

Гравець збірної Росії з пляжного гандболу Катерина Корольова загинула в Польщі, купаючись у водоймі після закінчення чемпіонату Європи.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу РФ, трагедія сталася після завершення чемпіонату континенту в Старе-Яблонкі. Російська спортсменка пішла купатися у водойму, розташовану у кортів, де проходили змагання, і не повернулася на берег.

Російська гандболістка Катерина Корольова потонула в Польщі rushandball.ru

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"З'ясуванням всіх обставин події займається поліція Польщі. Представники Федерації гандболу Росії надають повне сприяння поліцейським і слідчим. ФГР висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Катерини. Ми сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Уродженка м. Кримськ займалася гандболом з 15 років. Вона виступала за "Ставропіллі" на позиції лівого крайнього, залучалася до молодіжної збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в родині відомої російської спортсменки сталася смертельна трагедія.

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