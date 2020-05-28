18-річна чемпіонка України серед юніорів у бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк викликала справжній фурор серед уболівальників.

Користувачі в інтернеті гiдно оцінили розкішну зовнішність юної спортсменки, яка є володаркою однієї з найкрасивіших посмішок світової легкої атлетики.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також насолодитися зовнішністю українки.

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Марія Буряк @mashafinebae

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала численних фоловерiв в Instagram спокусливим лiтнiм фото.

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