17-річного велогонщика розчавила машина під час тренування

Перспективний 17-річний німецький велогонщик Ян Рідманн помер після ДТП, повідомляє BBC.

Рідманн потрапив під машину під час тренування недалеко від Нюрнберга. Спортсмен на вертольоті був доставлений в лікарню, де пізніше помер, від серйозної травми голови.

"Ми глибоко шкодуємо про втрату Яна і висловлюємо щирі співчуття всій його родині і його родичам", – сказав Ральф Денк, керівник команди Bora-Hansgrohe і Auto Eder Bayern, за яку виступав Рідманн.

"На честь Яна команда Auto Eder Bayern в наступній гонці буде носити чорну стрічку з написом: "Дорогий Ян, спасибі за час, проведений разом. Ти завжди будеш з нами!".

Спортивний директор Auto Eder Bayern, доктор Крістіан Шрот, додав: "Ми втратили цінного гонщика, партнера по команді і друга. Вся команда в шоці, і важко усвідомити цю трагічну аварію. Ян, ти був і залишаєшся важливою частиною команди для нас. Ти завжди будеш в нашому серці. Ми будемо сумувати за тобою нескінченно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійський велогонщик-любитель Джованні Яннеллі помер після падіння в 100 метрах від фінішу.