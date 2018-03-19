17-річна дзюдоїстка завалила Беленюка, обхопивши його ногами за шию: опубліковано відео

Прославлена ​​українська дзюдоїстка Дарина Білодід влаштувала жартівливий спаринг з віце-чемпіоном Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жаном Беленюк.

Відео з імпровізованого бою 17-річна киянка розмістила у себе в Instagram.

У ролику видно, як чемпіонка Європи йде від прийому борця, охоплює його ногами за шию і завалює на сніг.

Відзначимо, що 10 лютого цього року Дар'я виграла турнір у Франції .

Як повідомляв "Обозреватель", українські дзюдоїсти влаштували медальну феєрію в Європі, здобувши 7 комплектів нагород.

Для Беленюк це не перший подібний спаринг. Не так давно його прогином через груди кинув Василь Ломаченко.