16-річна фігуристка виконала унікальний стрибок. Відео

16-річна російська фігуристка Олександра Трусова виконала на тренуванні четверний ріттбергер, розмістивши відео у себе в Instagram.

Цей стрибок жодного разу в історії жіночого фігурного катання не виконувався на змаганнях.

Ріттбергер (стрибок петлею) один з трьох ребрових стрибків у фігурному катанні. Може бути застосований другим і третім в каскаді. Виконується з зовнішнього ребра правої ноги. Для стороннього спостерігача ріттбергер – "нехитрий" стрибок, без помітних підготовчих рухів.

Був названий по імені німецького фігуриста Вернера Ріттбергера, який вперше виконав його в 1910 році

Трусова є другою в історії дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів (2018, 2019). Також в активі спортсменки "бронза" чемпіонату Європи (2020). Крім того Олександра вигравала (2017) і займала друге місце (2018) в фіналах юніорського Гран-прі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Трусова на меморіалі Ондрея Непела в Братиславі встановила два світових рекорди, перш належали її співвітчизниці Аліні Загитовiй.