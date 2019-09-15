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15 вересня • оновлено в 14:29
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15-річна російська фігуристка-чемпіонка переодяглася прямо під час виступу

1.3т Читати матеріал російською

Чемпіонка Росії з фігурного катання Анна Щербакова відзначилася незвичайним прийомом з перевдяганням під час виступу на турнірі Lombardia Trophy, що проходить в італійському Бергамо.

В середині програми 15-річна фігуристка під час обертання рухом руки змінила колір сукні з синього на червоний.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Щербакова стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний лутц на офіційних змаганнях Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) рівня майстрів.

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Тема
фігурне катання
Місце
Італія
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