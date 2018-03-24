15-річна олімпійська чемпіонка, з якої порушив закон Путін, зганьбилася на ЧС

15-річна олімпійська чемпіонка Пхенчхана в фігурному катанні Аліна Загитова допустила три падіння в довільній програмі на чемпіонаті світу в Мілані.

Судді поставили росіянці за прокат 128,21 бали, що відповідає сьомому місцю за підсумками довільної програми. Для порівняння на Олімпіаді-2018 Загитова отримала за довільну в командному турнірі 158,08.

Відразу після поклонів глядачам спортсменка розплакалася в прямому ефірі. В результаті Загитова на світовій першості завершила сезон п'ятою.

Нагадаємо, що 3 березня неповнолітня Загитова прийняла в мітингу на підтримку Володимира Путіна, що є порушенням закону.