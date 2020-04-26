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26 квітня • оновлено в 13:22
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14-кратна чемпіонка світу Алла Шишкіна влаштувала показ купальників на карантині

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Дворазова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Алла Шишкіна влаштувала показ купальників.

Спортсменка продемонструвала частину відвертих нарядів, в яких вона виступала на змаганнях, змусивши пiдписникiв залишити кілька десятків захоплених коментарів.

Крім золотих медалей в групових виступах на Олімпіадах 2012 і 2016 років, в активі Шишкіної 14 перемог на чемпіонатах світу і п'ять - на першостях Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки весь світ знаходиться на карантині у зв'язку з пандемією коронавiрусу, багато професійних спортсменiв намагаються займатися в домашніх умовах, але не всім це вдається.

У Facebook набирає популярність відео, в якому зібрані всі фейли, падіння і травми атлетів, що тренуються на самоізоляції.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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