Дворазова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Алла Шишкіна влаштувала показ купальників.
Спортсменка продемонструвала частину відвертих нарядів, в яких вона виступала на змаганнях, змусивши пiдписникiв залишити кілька десятків захоплених коментарів.
Крім золотих медалей в групових виступах на Олімпіадах 2012 і 2016 років, в активі Шишкіної 14 перемог на чемпіонатах світу і п'ять - на першостях Європи.
Сьогодні в мені знову прокинувся дух творчества😆 ⠀ Я часто отримую в директ питання про те скільки у мене купальників і які улюблені? 🩱👙 ⠀ Тут лише мала частина моєї колекції купальників, але навіть так вийшло прікольно😄 ⠀ 🎥Оператор: @viktorkurinnoi ⠀ 🎞 як вам відсів?
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