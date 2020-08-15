13-кратний чемпіон світу виявився наркоманом

13-кратного чемпіона світу з лижних перегонів Петтера Нортуга затримала поліція за перевищення швидкості. Після проходження медекспертизи в крові дворазового олімпійського чемпіона 2010 року було виявлено кокаїн.

Правоохоронці провели обшук в будинку спортсмена, де знайшли наркотики.

"Я зробив велику помилку. Я їхав надто швидко, і мене відвезли у відділення невідкладної допомоги для аналізу крові. Крім того, поліція виявила у мене вдома невелику кількість наркотиків. Ідеться про кокаїн. Я засмучений і боюся того, що принесе майбутнє, і неймовірно шкодую про всіх тих, кого я зараз розчарував знову. Я знаю, що тепер це буде кримінальна справа. Я візьму на себе відповідальність за те, що зробив", – написав Нортуг в Instagram.

Петтер Нортуг попався на кокаїні Instagram Петтера Нортуга

У 2014 році Нортуг потрапив у серйозну ДТП. Автiвка, за кермом якої був лижник, з'їхала з дороги і врізалася в дорожню огорожу. Пасажир доправили в лікарню, а самого Нортуга у нетверезому стані затримала поліція після спроби втекти.

Кілька років тому з'явилася інформація, що Нортуг готовий виступати на Олімпіаді за Росію. Про це заявив сам єдиний в історії дворазовий володар неофіційного звання Короля лиж.