120 млн рублів: у нового міністра спорту РФ знайшли судимість

Новий міністр спорту Росії Олег Матицин у 2012 році був засуджений за незаконну передачу державної землі в оренду комерційним структурам.

Як повідомляє агентство Настоящее время, навесні 2012 року Матицин був оштрафований одним з московських судів на 20 тисяч рублів за перевищення посадових повноважень. На початку 2000-х новий міністр спорту РФ займав позицію ректора Російського державного університету фізичної культури та скористався своїм становищем, здавши землю установи під Черкизівський ринок. Збитки бюджету РФ від дій Матицина склали 120 мільйонів рублів.

Олег Матицин Русский монитор

Варто відзначити, що сам міністр провину не визнав, уникнувши серйозного покарання завдяки тому, що у справи закінчився термін давності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новопризначений прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін сформував свій уряд.

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