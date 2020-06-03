Головна Новини
3 червня • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

11-річна зірка скейтборду мало не померла після падіння на тренуванні: відео

1.7т
Читати матеріал російською

11-річна скейтбордістка збірної Великобританії Скай Браун ледь не померла після страшного падіння з рампи на одному з тренувань.

"Вона впала з висоти близько п'яти метрів на бетон. Я тримав її в руках, поки вона безпорадно стогнала в очікуванні вертольота. Вона прийшла до тями через кілька днів у лікарні. У неї множинні тріщини в черепі, зламана ліва рука, яку вона буквально розірвала на частини, намагаючись пом'якшити падіння, зламані пальці на правій руці і рвані рани на серці та легенях", – цитує слова батька дівчинки інформагентство The Sun.

Скай Браун

Скай Браун

BBC

Прийшовши до тями, Скай Браун опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, спробувавши заспокоїти фанатів і переконати їх у тому, що все в порядку. Вона заявила, що це падіння не було найгіршим в її житті, і пообіцяла повернутися ще сильніше.

Відзначимо, що Скай Браун може стати наймолодшою учасницею Олімпійських ігор в історії Великобританії. На момент старту перенесеної на літо 2021 року Олімпіади в Токіо їй буде 13 років і 11 днів, а нинішній рекорд належить плавчині Марджері Хінтон – 13 років і 43 дні.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на турнірі MMA в Білорусі дівчина-боєць отримала серйозну травму коліна.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Англія
Тег
отримав травму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
Санта Клара
VS
Брага
Брага забьет в 1-м тайме
1.66 Сделать ставку
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку