11-річна зірка скейтборду мало не померла після падіння на тренуванні: відео

11-річна скейтбордістка збірної Великобританії Скай Браун ледь не померла після страшного падіння з рампи на одному з тренувань.

"Вона впала з висоти близько п'яти метрів на бетон. Я тримав її в руках, поки вона безпорадно стогнала в очікуванні вертольота. Вона прийшла до тями через кілька днів у лікарні. У неї множинні тріщини в черепі, зламана ліва рука, яку вона буквально розірвала на частини, намагаючись пом'якшити падіння, зламані пальці на правій руці і рвані рани на серці та легенях", – цитує слова батька дівчинки інформагентство The Sun.

Скай Браун BBC

Прийшовши до тями, Скай Браун опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, спробувавши заспокоїти фанатів і переконати їх у тому, що все в порядку. Вона заявила, що це падіння не було найгіршим в її житті, і пообіцяла повернутися ще сильніше.

Відзначимо, що Скай Браун може стати наймолодшою учасницею Олімпійських ігор в історії Великобританії. На момент старту перенесеної на літо 2021 року Олімпіади в Токіо їй буде 13 років і 11 днів, а нинішній рекорд належить плавчині Марджері Хінтон – 13 років і 43 дні.

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