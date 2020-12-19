11-кратний чемпіон світу з боротьби помер у Харкові від COVID-19

Відомий український борець Георгій Манучарян помер в Харкові від ускладнень, викликаною коронавирусною інфекцією.

За кілька днів до цього спортсмена госпіталізували в лікарню у важкому стані. У клініці його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, уточнює РЕДПОСТ. 19 грудня Манучаряна не стало. 23 грудня йому мало виповнитися 64 роки.

Георгій Манучарян РЕДПОСТ

19 листопада Манучарян став переможцем чемпіонату світу з самбо серед ветеранів. Українець виступав в категорії понад 100 кг серед спортсменів 60-65 років.

Георгій 11 разів ставав переможцем ветеранських чемпіонатів світу в різних видах боротьби (вільна, греко-римська боротьба, самбо).

Георгій Манучарян помер в Харкові Facebook В'ячеслава Маркова

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли ще 11 742 особи. В результаті загальна кількість заражень досягло 956 123.

Загалом COVID-19 забрав життя 16 469 громадян (+213 за минулу добу). 574 536 українців (+13 314) вже побороли його.