100 метрів вглиб: українка встановила неймовірний рекорд

Українська спортсменка Наталія Жаркова з Харкова встановила новий національний рекорд України, пірнувши на 100 метрів з моноластою на змаганнях з фрідайвінгу.

Наталя Жаркова Facebook

Змагання під назвою Карибський кубок пройшли в Гондурасі. Наталя стала всього лише сьомою жінкою в світі, яка пірнула на таку глибину. Днем раніше українська спортсменка пірнула на глибину в 91 метр з біластами і встановила світовий рекорд у цій дисципліні.

"З сьогоднішнього дня я член клубу "кому за 100". Пірнання з моноластою на глибину. Мій результат - 100 метрів, біла картка, новий національний рекорд України. Рівний чоловічому, до речі. Всього 6 жінок в світі пірнали на цю глибину до мене. Я сьома. Разом з учорашнім рекордом світу Caribbean Cup Freediving Competition стали для мене дуже вдалим стартом сезону", - написала Жаркова у Facebook.

Наталя Жаркова Facebook

У 2018 році Наталя виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу (підводного плавання із затримкою дихання без використання балонів кисню).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український спортсмен-паралімпієць побив світовий рекорд в Ла-Манші.

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