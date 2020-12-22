Спорт проти коронавірусу: як виживає галузь в умовах пандемії

Друга хвиля епідемії коронавірусу вбиває спортивну галузь – знову закриваються фітнес-клуби, басейни, спортивні секції. Міжнародні турніри проходять на порожніх стадіонах. Зупинилося дитяче та підліткове спортивне виховання, тобто майбутнє покоління позбавляється свого шансу. Фінансування державою фізкультури в 2020 році урізали вдвічі. Ухвалена днями Кабінетом міністрів України Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року – чисто декларативний документ. У ньому, по суті, не пропонується нічого конкретного: одні гасла й наміри

Порятунок спорту і фізкультури опинився в руках ентузіастів і волонтерів.

Зверніть увагу, як виросла за останній рік активність тематичних груп у соцмережах! Активісти розчищають пустирі й будують спортивні майданчики, пікетують забудову зелених зон, самі створюють спортивну та оздоровчу інфраструктуру. З яким співчуттям увесь Київ і Україна спостерігали за боротьбою ентузіастів у Гідропарку за право займатися спортом на свіжому повітрі! А неадекватна реакція на любителів пробіжок у парках?

Після весняного гречко-пивного і телесеріального марафону навіть не спортивні громадяни переглянули своє ставлення до способу життя. Люди з явно надмірною вагою і проблемами зі здоров'ям не соромляться займатися фізкультурою. І оточення підтримує їх у цьому – це прекрасна прикмета нашого часу.

Ентузіасти, тренери-волонтери займаються з дітьми та підлітками, просто з усіма охочими. Самоорганізація небайдужих людей, громадянське суспільство, що росте в Україні, заповнює прогалини в нашому житті, зокрема у фізкультурі і спорті. Більше людей цікавляться інформацією про фізкультуру і здоровий спосіб життя в інтернеті – про це свідчать статистика переглядів і збільшення підписників на каналах із цієї тематики.

За останній рік зросла кількість блогів із фітнесу, надзвичайно затребуваними стали тренування по інтернету. Закриті фітнес-клуби і спортивні секції мотивують людей займатися вдома. З'являються групи в соцмережах і месенджерах, які проводять онлайн-марафони зі спортивної або оздоровчої тематики, цим займаються і любителі, і професіонали.

Спорт став менш комерційним, менш елітарним. Тенденція останніх десятиліть високопрофесійного спорту "високих досягнень" втратила актуальність в умовах коронавірусної кризи! Спорт і фізкультура повернулися до своїх витоків – масових і аматорських. Цьому допомагає доступність інформації в інтернеті, можливість брати уроки з будь-яких спортивних дисциплін у найкращих фахівців.

Спорт як досягнення людської цивілізації не знищили ні війни, ні епідемії. І зараз ми бачимо, як наперекір важкому виклику люди справляються, борються за своє майбутнє і майбутнє дітей.

Прем'єр Японії Есіхіде Суга і глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосили, що Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік, відбутися влітку попри продовження епідемії. Це перший "білий лебідь" посткоронавірусної епохи!

Напевно, ці хлопці щось знають!

А що ж робити зараз, особливо тим, хто пов'язав своє життя зі спортом і не мислить себе без нього? Тисячі фахівців виявилися не затребуваними через локдаун, залишилися без засобів до існування.

Багато професійних тренерів і спортсменів записали свої авторські курси або проводять онлайн-тренування. Знамениті зірки і чемпіони заробляють мільйони на рекламі брендів спортивного одягу, тому викладають безплатні відео в YouTube. Тренери з авторськими програмами пропонують платні курси тренувань.

Вибирати можна будь-які формати:

Онлайн-тренування в реальному часі дають ефект спілкування в залі, соціальну підтримку однодумців і тренера, швидке виправлення помилок.

Записані тренування зручні тим, хто хоче сам вибирати час занять, але вимагають самодисципліни.

Створити і запустити свій курс із фітнесу та оздоровлення може зараз кожен. Це можуть бути тренування з йоги, загальної фізичної підготовки (ЗФП), бодибілдингу або аеробіки. Можна ділитися оздоровлювальними практиками й рецептами здорового харчування, аутотренінгом і медитацією. Для цього не потрібна спеціальна освіта, є безліч програмних продуктів для допомоги самостійним проєктам. На досвіді тисяч онлайн-курсів була розроблена покрокова інструкція. Вона дасть змогу максимально спростити запуск свого марафону й отримувати прибуток від самого початку. Щоб отримати цю інструкцію в подарунок, НАТИСНІТЬ ТУТ.