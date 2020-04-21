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21 квітня • оновлено в 23:22
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Соловйова зацькували в мережі за слова про Майдан і московське "Динамо"

5.7т
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Телеведучий і журналіст Володимир Соловйов отримав величезну кількість неприємних коментарів на свою адресу після слів про український Майдан і московське "Динамо".

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

"Ти, про якого не випадково кричать уболівальники "Локомотива" "Вася Уткін – жирний гей, немає дружини і немає дітей", ти, сволочуго, мені кажеш: "Ой, ти уболівальник московського "Динамо". Я вболіваю за те "Динамо", яке було Міністерство внутрішніх справ. Де були великі, а не ті, яких кришують, незрозуміло хто оплачує. Звичайно, я за таке "Динамо" вболівати не можу. Я не можу вболівати за "Динамо", яке тренує хрін знає що за тренер, у якого синок на Майдані стрибав. І який узяв українське громадянство. Як взагалі посміли його запросити тренувати легендарне "Динамо"?" – цитує Соловйова sports.ru.

Користувачі не змогли стримати емоцій після такого.

"Солов'їний послід не дуже вдало виступив цього разу. Напевно, знову змусять пересмоктувати", "Який же він гидкий, ось йому реально хочеться на голові пострибати, я навіть не знаю, звідки така неприязнь до людини може з'явитися, але це просто покидьок суспільства якийсь, що він у своїх ефірах несе", – пишуть користувачі.

Крім того, вболівальники резонно відзначили той факт, що українець Юрій Калитвинцев, якого згадує Соловйов, закінчив тренувати "Динамо" Москва ще в 2017 році.

"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М
"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М
"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М
"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М
"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М
"Покидьок суспільства": Соловйова зацькували за слова про Майдан і "Динамо" М

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов був викритий у брехні під час скандалу з відомим футбольним коментатором Василем Уткіним.

12 квітня Уткін і Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію спортивного журналіста, назвавши його хворою людиною.

Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши для пропагандиста ідеальне образливе прізвисько.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Василь Уткін Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Назаркевич Степан
Назаркевич Степан
Скажіть хтось, що означає "неліцепрітних коментарів". 65 років маю, а такого не знаю. ,
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