Соловйова пообіцяли нокаутувати через Уткіна: спортивні підсумки 1 травня

Джигурда заступився за Уткіна і пообіцяв нокаутувати Соловйова, а онлайн-школа показала відео з Усиком замість уроку про агресію Росії в Україні.
OBOZREVATEL презентує головні новини п'ятниці, 1 травня.
Крім того, дівчина Роналду Джорджина Родрігес викликала фурор у мережі, похвалившись ідеальними сідницями, а українська легкоатлетка Юлія Пташник раптово померла в Італії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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