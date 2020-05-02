Соловйова пообіцяли нокаутувати через Уткіна: спортивні підсумки 1 травня

Джигурда заступився за Уткіна і пообіцяв нокаутувати Соловйова, а онлайн-школа показала відео з Усиком замість уроку про агресію Росії в Україні.

OBOZREVATEL презентує головні новини п'ятниці, 1 травня.

Крім того, дівчина Роналду Джорджина Родрігес викликала фурор у мережі, похвалившись ідеальними сідницями, а українська легкоатлетка Юлія Пташник раптово померла в Італії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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