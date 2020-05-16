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16 травня • оновлено в 17:18
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Соколова обматюкала Усика: спортивні підсумки 15 травня

12.6т
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Відома українська телеведуча Яніна Соколова нецензурно звернулася до Усика, а ведучий "Великого футболу" Олександр Денисов заявив про плани перейти на українську мову.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 15 травня.

Соколова обматюкала Усика: спортивні підсумки 15 травня

Крім того, знаменитий боксер назвав неадекватним борця Грицая, який викликав на бій Усика, а популярна фітнесмодель з нудьги на карантині показала себе голою у ванній. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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