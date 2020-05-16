Соколова обматюкала Усика: спортивні підсумки 15 травня

Відома українська телеведуча Яніна Соколова нецензурно звернулася до Усика, а ведучий "Великого футболу" Олександр Денисов заявив про плани перейти на українську мову.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 15 травня.

Крім того, знаменитий боксер назвав неадекватним борця Грицая, який викликав на бій Усика, а популярна фітнесмодель з нудьги на карантині показала себе голою у ванній. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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