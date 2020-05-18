"Слабкі в розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

Олександр Чеканов Спорт 19:55, 18.05.2020 Оновлено: 21:54, 18.05.2020

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк піддав жорсткій критиці боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх невизнання військової агресії Росії щодо нашої країни.

За словами журналіста, він не буде сильно переживати, якщо спортсмени перестануть виходити на свої бої під прапором України.

"Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко сильні на ринзі, але дуже слабкі в розумовому жанрі. Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їхні вчинки поза спортом не варті виїденого яйця. Їхні слова не значать жодного грама", – цитує Кондратюка газета "Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб назвала Олександра Усика та Василя Ломаченка агентами Кремля.

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