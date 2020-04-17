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17 квітня • оновлено в 10:50
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"Складно прийняти": Уткін відверто висловився про Крим

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Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим.

"Крим цілком міг бути російським, якби у кримчан користувалася успіхом російська освіта, якби люди купували російські товари, якби там працювали російські бізнесмени та вигравали конкуренцію. Те, як Крим став російським, складно прийняти, я це не дуже розумію", – цитує слова Уткіна видання Чемпіонат.

Василь Уткін

Василь Уткін

РБК Спорт

Він зазначив, що переломним моментом для його країни стало засідання партії "Єдина Росія", на якому було оголошено про повернення Путіна.

"Всі мої знайомі розглядають Крим і Донбас як прояв тих проблем, які привели Росію до того стану, в якому вона зараз перебуває. Перший прояв, що все здорово пішло не туди, це саме те засідання "Єдиної Росії", де було оголошено, що Путін повертається. Для мене поворот стався саме тоді, все інше – прояв", – вважає коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Уткін висловився про повну безглуздість існування російської держави під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Анексія Криму
Особа
Василь Уткін
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Любую шляпу можно протолкнуть под маркой "все мои знакомые считают". А вот все мои знакомые считают иначе!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Крымчанам очень важно мнение уткина
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Крым Андрей
Крым Андрей
О да! Очень известный человек. Прямо лидер мнений. Бу-га-га!
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Спорт

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