Син російської чемпіонки порубав людей мачете: спортивні підсумки 11 липня

У Росії син чемпіонки світу порубав людей мачете, а в мережі згадали, як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon.

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Крім того, Ломаченко відкрив готель на березі моря і таксист, який в'їхав в людей, переміг співробітника Росгвардіі в кулачному бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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