Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що після такого матчу, як з Іспанією в Лізi націй, немає сенсу щось говорити, тому що всі до нього "сказали" хлопці на полі.

Андрій Миколайович захоплений самовіддачею українських футболістів і їх ставленням до своїх ігрових обов'язків.

"Вони прийняли то перестроювання, яке ми запропонували, і виконали установку. Це тільки їхня перемога. Вони молодці. Хлопці прийняли урок після 1:7 iз Францією. Була дуже інформативна для нас гра. В майбутньому будемо варіювати тактику по ходу гри. Сьогодні нам було важко конкурувати з Іспанією, але ми виграли всю боротьбу, відбирали м'ячі. Ми хотіли виграти і виграли", – цитує Шевченка "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол".

Шевченко лаконічно оцінив роботу гравців збірної України без м'яча.

"Це було основним принципом сьогоднішньої перемоги. Знали, що м'яча у нас і не буде. Потрібно було рухатися, створювати чисельну перевагу. Для цього хлопці провели колосальну роботу. Було дуже багато позитивних моментів", – підсумував наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1: 0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.