Шатернікова закликала "схаменутися" через Усика і Ломаченка: спортивні підсумки 8 травня
Знаменита українська ексчемпіонка Аліна Шатернікова відреагувала на скандал з Усиком і Ломаченком і "Король футболу" Пеле потрапив в 5 найбільш переоцінених спортсменів в історії.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 травня.
Крім того, промоутер Усика різко відреагував на пропозицію надати боксеру громадянство РФ, а канадська ексхокеїстка Микайла Демайтер насилу вмістила груди в купальник. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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