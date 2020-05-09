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9 травня • оновлено в 09:23
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Шатернікова закликала "схаменутися" через Усика і Ломаченка: спортивні підсумки 8 травня

1.1т
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Знаменита українська ексчемпіонка Аліна Шатернікова відреагувала на скандал з Усиком і Ломаченком і "Король футболу" Пеле потрапив в 5 найбільш переоцінених спортсменів в історії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 травня.

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Крім того, промоутер Усика різко відреагував на пропозицію надати боксеру громадянство РФ, а канадська ексхокеїстка Микайла Демайтер насилу вмістила груди в купальник. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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