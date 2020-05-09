Шатернікова закликала "схаменутися" через Усика і Ломаченка: спортивні підсумки 8 травня

Знаменита українська ексчемпіонка Аліна Шатернікова відреагувала на скандал з Усиком і Ломаченком і "Король футболу" Пеле потрапив в 5 найбільш переоцінених спортсменів в історії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 травня.

Новини спорту

Крім того, промоутер Усика різко відреагував на пропозицію надати боксеру громадянство РФ, а канадська ексхокеїстка Микайла Демайтер насилу вмістила груди в купальник. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Схаменіться!" Знаменита українська ексчемпіонка Аліна Шатернікова відреагувала на скандал з Усиком і Ломаченком

Промоутер Усика різко відреагував на пропозицію надати боксеру громадянство РФ

Канадська ексхокеїстка Микайла Демайтер насилу вмістила груди в купальник: фото красуні

У День перемоги нова Німеччина на 75 голів вище нової Росії – коментатор Уткін

Дочка знаменитого футболіста вразила спокусливою зовнішністю

Ломаченка назвали пропагандистом після нового поста в Instagram

Усику та Ломаченку нагадали про загибель українців на Донбасі

"Король футболу" Пеле потрапив в 5 найбільш переоцінених спортсменів в історії

Пишногруда ринг-герл з MMA Тетяна Анухеа підкорила мережу відвертими фото

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!