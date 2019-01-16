Шанувальники ''зазирнули'' під спідницю Світоліній: спортивні підсумки 15 січня

Фанати "зазирнули" під спідницю Світоліній, також стали відомі подробиці наступного поєдинку Усика. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 15 січня.

Крім того, футболіст збірної України принизив російський клуб, а виступ гімнастки змусив глядачок "відчути біль у піхві" Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"Завжди було цікаво": фанати "зазирнули" під спідницю Світоліній

"Пекельні бої": стали відомі подробиці наступного поєдинку Усика

Футболіст збірної України принизив російський клуб

Виступ гімнастки змусило глядачок "відчути біль у піхві"

"Не "русскій мір": Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

"Ювентус" готує мегатрансфер із володарем "Золотого м'яча"

Стало відомо, скільки "Динамо" заплатило за іспанського супербомбардира

Кличко повертається? З'явилася офіційна заява Володимира

Українка здобула сенсаційну перемогу на Australian Open

Названі суперники Джошуа на найближчий бій

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!