Селезньов влаштував скандал через українську мову: спортивні підсумки 7 листопада

Селезньов через прохання говорити українською мовою посварився з тренером "Дніпра-1", а непереможний супертяж нокаутував ексчемпіона світу в бою за титул.

Крім того, український боксер здобув яскраву перемогу в Росії і Шевченко через коронавiрус змінив склад збірної України

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 7 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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