Селезньов про Усика: людина український прапор прославляє, а їй такі скотські запитання ставлять

Михайло Морозов Спорт 13:55, 17.09.2020 Оновлено: 14:05, 17.09.2020

Нападник "Колоса" Євген Селезньов обурився через запитання, на які доводиться відповідати Олександру Усику.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Трендець" він вказав на великий внесок боксера у прославляння України в усьому світі.

"Найбільше мені не подобається, коли йому запитання про Крим ставлять. Тим, хто це робить, має бути соромно. Тому що людина країну прославляє, український прапор, а їй такі скотські запитання ставлять. Аж мені навіть незручно. Як може якийсь журналіст питати в Усика про Крим? А що ти зробив для цієї країни?" – пояснив свою позицію нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов заявив, що міг перейти в "Динамо" у літнє міжсезоння.

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