"Розрив п*кана": Уткін принизив Соловйова

Спортивний журналіст Василь Уткін принизив телеведучого Володимира Соловйова після випаду на свою адресу.

"Насправді – по хріну мороз, але ж це невимовно мило, що маршал пропаганди вирішив на мене визвіритись з приводу простої думки – про те, що бізнес зраджений і залишений без підтримки. І ось хохотура – на шостий день після цього на моєму боці ненавмисно виступив президент... Вов, ну хто ти після цього. Вов, ну ти зрозумів, я про тебе", – написав Уткін в Telegram-каналі.

15 квітня президент Росії Володимир Путін запропонував безоплатну допомогу малому та середньому бізнесу для виплати зарплат.

Трохи пізніше Уткін виклав жартівливу обкладинку до неіснуючої книun Соловйова, щоб пiдстибнути пропагандиста.

"Читали таку? Тема виснажується, життя їй максимум до завтра. Це її плодоносна осінь", - з сарказмом написав Василь.

@realradioutkin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували зарубу в мережі, згадавши про Київ. Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle.

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