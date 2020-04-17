"Розмазав б": Невзоров яскраво затролив Соловйова в конфлікті з Уткіним

Відомий російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров посміявся над пропагандистом Володимиром Соловйовим, який відмовився виходити на Versus Buttle з коментатором Василем Уткіним.

Коментуючи конфлікт журналістів, Невзоров засмутився, що Соловйов відмовився від виклику.

"Злився дракончик? От дурень. Уткін сказав разюче прості слова. Він сказав, що влада – це офіціанти. І якщо офіціанти весь час наливають не туди, щось проливають, спотикаються, обраховують, хамлять, їх виганяють. Влада – це обслуговуючий персонал. Ми в ресторан ходимо не для того, щоб бути потрібними офіціантам. Ось, що сказав Василь. Він блискучий. Він би розмазав бідолаху Соловйова, навіть якщо б це був інтелектуальний жанр, а не сумо", – сказав Невзоров в ефірі "Ехо Москви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

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