"Ростов" пропустив 10 голів від "Сочі": спортивні підсумки 19 червня
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"Ростов", забивши на першій хвилині, пропустив 10 голів від "Сочі", а американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою.
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