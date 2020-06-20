"Ростов" пропустив 10 голів від "Сочі": спортивні підсумки 19 червня

"Ростов", забивши на першій хвилині, пропустив 10 голів від "Сочі", а американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою.

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Крім того, опубліковані фото сексуальної угорської тенісистки і футбольний матч в Сербії спровокувала спалах коронавiрусу в Чорногорії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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