Росія уникла ганьби у матчі зі 112-ю командою світу

Збірна Росії з футболу ледь змогла на своєму полі обіграти аутсайдера відбіркової групи I на Євро-2020 Казахстан.

Підопічні Станіслава Черчесова приголомшили своїх шанувальників грою на полі арени в Калінінграді зі 112-ю командою планети. Лише на останній хвилині господарі поля забили єдиний м'яч – 1:0.

Росіяни володіли незаперечною перевагою. Господарі завдали 24 удари по воротах суперників, однак лише три при цьому влучили у ствір воріт.

Розв'язка у грі наступила на 90-й хвилині зустрічі, коли бразилець Мануель Фернандес реалізував пас Олександра Головіна.

Після цієї перемоги в активі росіян стало 15 очок, і вони практично забезпечили собі путівку на чемпіонат Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичне досягнення у відборі до Євро-2020.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!