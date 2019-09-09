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10 вересня • оновлено в 06:28
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Росія уникла ганьби у матчі зі 112-ю командою світу

5.3т Читати матеріал російською

Збірна Росії з футболу ледь змогла на своєму полі обіграти аутсайдера відбіркової групи I на Євро-2020 Казахстан.

Підопічні Станіслава Черчесова приголомшили своїх шанувальників грою на полі арени в Калінінграді зі 112-ю командою планети. Лише на останній хвилині господарі поля забили єдиний м'яч – 1:0.

Росіяни володіли незаперечною перевагою. Господарі завдали 24 удари по воротах суперників, однак лише три при цьому влучили у ствір воріт.

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Розв'язка у грі наступила на 90-й хвилині зустрічі, коли бразилець Мануель Фернандес реалізував пас Олександра Головіна.

Після цієї перемоги в активі росіян стало 15 очок, і вони практично забезпечили собі путівку на чемпіонат Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичне досягнення у відборі до Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Калінінград
Тег
збірна Росії з футболу
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Кор Павел
Кор Павел
Победа, и это главное
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Тю...декілька років тому, вони раділи, що відскочити від нічієї з Андорою - 1:0..хех
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