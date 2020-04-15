Російський журналіст Георгій Кудінов, який лікувався від коронавірусу в міланській лікарні, розповів, що у цієї хвороби є багато "дивностей".

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, спочатку він лежав у приймальному відділенні, а коли тест на коронавірус показав його наявність, журналіста відразу перевели в інфекційну палату, де він провів 12 днів. Кудінов заявив, що у нього протягом 10 днів трималася висока температура і "звіриний" кашель, але під час переїзду в інфекційне відділення "ніби хтось натиснув на якусь кнопку" і йому стало набагато краще. Лікарі пояснили, що це є однією з особливостей коронавірусу – у нього є переломні дні, коли ситуація може різко поліпшитися або погіршитися.

Георгій Кудінов Тижневик "Футбол"

Кудінов також здивувався через те, що, незважаючи на загальне поліпшення самопочуття, результати аналізів іноді виявлялися гіршими, ніж були до цього.

"Хвороба ця в цілому вкрай неприємна: приховує в собі всякі "сюрпризи", які не додають спокою. Йде постійна "бовтанка"", – підсумував журналіст.

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