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1 червня • оновлено в 10:44
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Російський блогер, побитий українським бійцем MMA, виявився сином Мавроді

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Російський блогер Максим Мернес, який був побитий українським бійцем змішаних єдиноборств Аскаром Можаровим, є сином засновника МММ Сергія Мавроді.

Як повідомляє видання klitschko-brothers, саме підтримка батька допомогла Мернесу на початку його діяльності. Через неоднозначну репутацію засновника фінансової піраміди він вирішив змінити прізвище, щоб приховати інформацію про ці родинні зв'язки.

Сергій Мавроді - батько Мернеса

Сергій Мавроді - батько Мернеса

ТАСС

Мернес проживає в Таїланді протягом останніх семи років. Він навчався в університеті Бангкока, а зараз живе на Пхукеті, де володіє нерухомістю. Його багатство, зароблене на операціях з криптовалютою, оцінюється в шість мільйонів доларів. Блогер відмовився коментувати своє особисте життя, а Можаров заявив, що знає, ким є батько Мернеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць MMA побив російського блогера й отримав виклик на поєдинок.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Сергій Мавроді
Місце
Таїланд
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