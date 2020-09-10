Російська команда анонсувала нового гравця, пожартувавши над отруєнням Навального

Російський футбольний клуб "Балтика" анонсував підписання нового футболіста, пожартувавши над отруєнням політика Олексія Навального.

"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу "Балтика" виявлений "Новачок". Всі подробиці клуб озвучить найближчим часом", – написано в публікації на офіційній сторінці команди у "ВКонтакте", яка була видалена через кілька годин. Скріншот надано Telegram-каналом "Мутко против".

ФК "Балтика" пожартувала над отруєнням Навального Telegram-канал "Мутко проти"

Нагадаємо, що російському політику стало погано 20 серпня на борту літака, який був змушений здійснити екстрену посадку в Омську. Навального негайно госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) після того, як він впав у кому. Пізніше його перевезли до Німеччини в клініку Charite, де з'ясувалося, що росіянина отруїли речовиною з групи "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією німецьких ЗМІ, у четвер, 10 вересня, Навальний прийшов до тями і заговорив.