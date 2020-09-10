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Російська команда анонсувала нового гравця, пожартувавши над отруєнням Навального

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Спорт
1,3 т.
Олексій Навальний

"Балтика" повідомила про майбутнє підписання нового футболіста, згадавши отруєння Навального.

Російський футбольний клуб "Балтика" анонсував підписання нового футболіста, пожартувавши над отруєнням політика Олексія Навального.

"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу "Балтика" виявлений "Новачок". Всі подробиці клуб озвучить найближчим часом", – написано в публікації на офіційній сторінці команди у "ВКонтакте", яка була видалена через кілька годин. Скріншот надано Telegram-каналом "Мутко против".

ФК "Балтика" пожартувала над отруєнням Навального

ФК "Балтика" пожартувала над отруєнням Навального Telegram-канал "Мутко проти"

Нагадаємо, що російському політику стало погано 20 серпня на борту літака, який був змушений здійснити екстрену посадку в Омську. Навального негайно госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) після того, як він впав у кому. Пізніше його перевезли до Німеччини в клініку Charite, де з'ясувалося, що росіянина отруїли речовиною з групи "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією німецьких ЗМІ, у четвер, 10 вересня, Навальний прийшов до тями і заговорив.

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РосіяОлексій Навальний
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