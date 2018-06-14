Епічно інтерв'ю: російська бабуся "зламала" бразильського журналіста

У мережі набирає популярність фрагмент ефіру бразильського телебачення за участю літньої жінки з Росії, у якої кореспондент намагався взяти інтерв'ю на вулиці в Москві.

Жінка по-російськи намагалася з'ясувати у журналіста, з якої він країни і по якому каналу її покажуть, однак той не розумів її, відповідаючи їй по-португальськи.

Як пише TJournal, героєм відео є журналіст бразильського підрозділу телеканалу Fox Sports Джексон Пінейро, який висвітлює ЧС-2018.

Спочатку мешканка Москви кілька разів прокричала в камеру "Росія - вперед!". Після цього вона спробувала з'ясувати у Пінейро, з якої він країни.

Почувши слово "Бенджамін" (репортер звертався до ведучого в студії - Бенджаміну Баку), жінка промовила: "Вмерти! Я зрозуміла, все зрозуміла". Після цього вона припустила, що кореспондент розмовляє по-англійськи і поцілувала його в щоку.

Через кілька секунд жінка повернулася в кадр, вирішивши з'ясувати, по якому каналу її будуть показувати. Потім вона припустила, що репортер розмовляє німецькою.

"Мене покажуть по айн каналу?" - запитала зокрема вона.

Бесіда закінчилася спільним багаторазовим повторенням слова "Бенджамін" і реготом. У висновку жінка поскаржилася на те, що журналіст не знає російської мови.

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