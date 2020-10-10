Роналду влаштував скандал в "Ювентусі": спортивні підсумки 9 жовтня
Роналду влаштував скандал в "Ювентусі" через коронавiрус, а ексдружина Селезньова знялася в сукнi, що ледь прикриває груди.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 9 жовтня.
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