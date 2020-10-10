Роналду влаштував скандал в 'Ювентусі': спортивні підсумки 9 жовтня

Роналду влаштував скандал в "Ювентусі" через коронавiрус, а ексдружина Селезньова знялася в сукнi, що ледь прикриває груди.

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