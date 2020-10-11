Роналду потрапив на відео з українською прикордонницею: спортивні підсумки 10 жовтня

Збірна України програла Німеччині в Лізі націй, а відео Кріштіану Роналду з українською прикордонницею стало хітом в інтернеті

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 10 жовтня.

Крім того, хворий на коронавірус Степаненко назвав перші симптоми та "сильно здивувався" і Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем з Німеччиною.

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