Несподіване рішення перед матчем Україна - Іспанія викликало лють у вболівальників

Рішення скоротити квоту квитків на матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський", викликало лють у українських уболівальників.

Фанати на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Facebook влаштували справжній холівар, закидавши авторів рішення гнівними коментарями.

"Щось ви "рано" написали... треба було о 21:35, коли людей будуть розгортати біля турнікетів. Клепка є там у когось, раніше такі рішення приймати чи ні?" – пишуть користувачі.

Один з фанатів розповів, що він проїхав пів країни до Києва, забронював готель і за 2 години до матчу дізнався, що квиток анульований.

Багато з українців назвали ситуацію цирком і дурдомом.

Фанати в люті Instagram УАФ

Вболівальники описують свою ситуацію Instagram УАФ

Фанати не змогли стримати емоцій Instagram УАФ

Коментарі під новиною рясніють образами на сторону УАФ Instagram УАФ

Українці обурені таким ставленням Instagram УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" Україна – Іспанія розпочнеться о 21:45. Вже названі телеканали, які покажуть гру. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри.