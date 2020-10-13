Несподіване рішення перед матчем Україна - Іспанія викликало лють у вболівальників

Максим Іншаков Футбол 20:36, 13.10.2020

Рішення скоротити квоту квитків на матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський", викликало лють у українських уболівальників.

Фанати на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Facebook влаштували справжній холівар, закидавши авторів рішення гнівними коментарями.

"Щось ви "рано" написали... треба було о 21:35, коли людей будуть розгортати біля турнікетів. Клепка є там у когось, раніше такі рішення приймати чи ні?" – пишуть користувачі.

Один з фанатів розповів, що він проїхав пів країни до Києва, забронював готель і за 2 години до матчу дізнався, що квиток анульований.

Багато з українців назвали ситуацію цирком і дурдомом.

Фанати в люті
Instagram УАФ
Вболівальники описують свою ситуацію
Instagram УАФ
Фанати не змогли стримати емоцій
Instagram УАФ
Коментарі під новиною рясніють образами на сторону УАФ
Instagram УАФ
Українці обурені таким ставленням
Instagram УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" Україна – Іспанія розпочнеться о 21:45. Вже названі телеканали, які покажуть гру. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри.

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