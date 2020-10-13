Несподіване рішення перед матчем Україна - Іспанія викликало лють у вболівальників

Рішення скоротити квоту квитків на матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський", викликало лють у українських уболівальників.

Фанати на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Facebook влаштували справжній холівар, закидавши авторів рішення гнівними коментарями.

"Щось ви "рано" написали... треба було о 21:35, коли людей будуть розгортати біля турнікетів. Клепка є там у когось, раніше такі рішення приймати чи ні?" – пишуть користувачі.

Один з фанатів розповів, що він проїхав пів країни до Києва, забронював готель і за 2 години до матчу дізнався, що квиток анульований.

Багато з українців назвали ситуацію цирком і дурдомом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" Україна – Іспанія розпочнеться о 21:45. Вже названі телеканали, які покажуть гру. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри.