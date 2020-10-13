Несподіване рішення перед матчем Україна - Іспанія викликало лють у вболівальників

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Вболівальник на НСК 'Олімпійський'

Рішення скоротити квоту квитків на матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський", викликало лють у українських уболівальників.

Фанати на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Facebook влаштували справжній холівар, закидавши авторів рішення гнівними коментарями.

"Щось ви "рано" написали... треба було о 21:35, коли людей будуть розгортати біля турнікетів. Клепка є там у когось, раніше такі рішення приймати чи ні?" – пишуть користувачі.

Один з фанатів розповів, що він проїхав пів країни до Києва, забронював готель і за 2 години до матчу дізнався, що квиток анульований.

Багато з українців назвали ситуацію цирком і дурдомом.

Фанати в люті
Вболівальники описують свою ситуацію
Фанати не змогли стримати емоцій
Коментарі під новиною рясніють образами на сторону УАФ
Українці обурені таким ставленням

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" Україна – Іспанія розпочнеться о 21:45. Вже названі телеканали, які покажуть гру. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри.