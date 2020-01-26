Результат України на Кубку світу з біатлону анульований: спортивні підсумки 25 січня

Україна дискваліфікована на Кубку світу з біатлону, а непереможний боксер сенсаційно програв нокаутом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 25 січня.

Крім того, знаменитий тренер обурився українською владою і Зінченка побили в "коридорі ганьби". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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