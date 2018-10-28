Регбі-клуб Ярославського став 14-кратним чемпіоном України

Харківський регбійний клуб "Олімп", що належить відомому українському бізнесменові Олександру Ярославському, обіграв в останньому турі чемпіонату України з регбі-15 львівський "Сокіл" з рахунком 83:0, таким чином офіційно оформивши чотирнадцятого чемпіонство за підсумками турніру.

Харків'яни не відчували особливих проблем по ходу чемпіонату, у всіх матчах здобули великі перемоги, а різниця ігрових очок склала рекордні 887 на 24 (+863).

"Хочу подякувати вболівальникам і нашого президента Олександра Ярославського за підтримку, яку він нам надає весь цей час, а також хочу подякувати нашим хлопцям за самовіддачу. Ще кілька турів тому ми достроково стали чемпіонами країни, але наші регбісти - професіонали, і решту матчів провели на високому рівні. Попереду у нас відповідальна гра за збірну України, до якої потрібно підійти в найкращій фізичній формі, - прокоментував головний тренер "Олімпу" Валерій Кочанов.

Слід зазначити, що в 2018 році харківський "Олімп" вже став чемпіоном України і володарем кубка України з регбі-7, а в останній уїк-енд жовтня додав до цих досягнень трофей з класичного регбі.

Історія успіху регбійного клубу "Олімп" починається з 2005 року, коли команду очолили бізнесмен Олександр Ярославський і головний тренер Валерій Кочанов. За наступні роки команда стала 14-разовим чемпіоном України з регбі-15, 9 раз очолювала Чемпіонат з регбі-7, стільки ж разів вигравала Кубок України з регбі-15 і 6 разів - з регбі-7. Гравці "Олімпу" складають кістяк збірної України.