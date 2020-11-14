Реброва "призначили" в збірну України: спортивні підсумки 13 листопада
В інтернеті з'явилася інформація про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з футболу, а Угорщина вирвала путівку на Євро-2020, програючи на 88-й хвилині.
Крім того, українська легкоатлетка, яка позувала оголеною в Криму, знялася в спокусливій фотосесії і непереможний український боєць MMA здобув 25-ту перемогу поспіль
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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