Реброва "призначили" в збірну України: спортивні підсумки 13 листопада

В інтернеті з'явилася інформація про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з футболу, а Угорщина вирвала путівку на Євро-2020, програючи на 88-й хвилині.

Крім того, українська легкоатлетка, яка позувала оголеною в Криму, знялася в спокусливій фотосесії і непереможний український боєць MMA здобув 25-ту перемогу поспіль

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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