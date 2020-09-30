Ребров вивів клуб у Лігу чемпіонів, встановивши історичне досягнення

Український тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров вивів свій клуб у Лігу чемпіонів, ставши першим тренером-іноземцем в історії команди, якому вдалося це зробити.

У матчі-відповіді раунду плей-оф чемпіон Угорщини зіграв внічию зі шведським "Мольде" (0:0), але за рахунок виїзного матчу (3:3) вийшов у групу, де зіграє вперше з сезону 1995/96.

"Ференцварош" Угорщина – "Мольде" Норвегія 0:0 (0:0, 0:0)

Ференцварош – Дібус, Ботка, Блажіч, Хайстер, Ловренчіч, Шигера (Лаідуні, 79), Харатін, Зубков, Сомаліу (Фрімпонг, 87), Нген (Ізаел, 79), Узун.

Мольде – Лінде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Еллінгсен, Ейкрем, Хуссайн (Омоіджуанфо, 83), Еурснес, Джеймс, Кнудтсон (Брюнхільдсен, 64).

Попередження: Еурснес (26), Ботка (42), Джеймс (49), Хестад (55).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у груповий етап Ліги чемпіонів вийшло і київське "Динамо". Підопічні Луческу в матчі-відповіді розгромили бельгійський "Гент".