Пятов висловився про прихід Луческу в "Динамо": спортивні підсумки 6 листопада

Максим Іншаков Спорт 09:22, 7.11.2020 Оновлено: 09:37, 7.11.2020

Пятов висловився про прихід Луческу в "Динамо", відзначивши, що треба називати речі своїми іменами, а російська фігуристка розповіла, чи не заважають їй груди під час виступів.

Крім того, у Лізі Європи команди видали неймовірну кінцівку матчу і Селезньов викликав на розбірки глядача під час матчу УПЛ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 6 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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