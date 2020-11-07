Пятов висловився про прихід Луческу в "Динамо": спортивні підсумки 6 листопада
Пятов висловився про прихід Луческу в "Динамо", відзначивши, що треба називати речі своїми іменами, а російська фігуристка розповіла, чи не заважають їй груди під час виступів.
Крім того, у Лізі Європи команди видали неймовірну кінцівку матчу і Селезньов викликав на розбірки глядача під час матчу УПЛ.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 6 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
Пятов про прихід Луческу в "Динамо": треба називати речі своїми іменами
Російська фігуристка розповіла, чи не заважають їй груди під час виступів
Знаменита українська тенісистка одягла сексуальний купальник і вразила Instagram грудьми
Іспанська телезірка розповіла про "мікропеніс" португальського футболіста
П'ять голів за 15 хвилин: у Лізі Європи команди видали неймовірну кінцівку матчу. Відео
Опубліковано відео діалогу Усика і Джошуа після бою українця з Чісорою
Селезньов викликав на розбірки глядача під час матчу УПЛ. Відео
Японський гонщик приземлився на голову після зіткнення на швидкості 225 км / год. Відео
Російський ексфутболіст про провал РФ у єврокубках: показали, що наш чемпіонат – просто нуль