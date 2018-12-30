Путіна в Росії публічно визнали окупантом: спортивні підсумки 29 грудня

Крим – Україна: російський чемпіон світу публічно визнав Путіна окупантом, а Роналду встановив приголомшливий рекорд в Італії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 29 грудня.

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