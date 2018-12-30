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Путіна в Росії публічно визнали окупантом: спортивні підсумки 29 грудня

4.4тЧитати матеріал російською

Крим – Україна: російський чемпіон світу публічно визнав Путіна окупантом, а Роналду встановив приголомшливий рекорд в Італії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 29 грудня.

Крім того, українець "Динамо" може змінити громадянство і Ломаченко зворушливо привітав батька з перемогою у престижній номінації. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И ...не факт что он это говорил...Я везде посмотрел...нигде нет этого Обоз сам придумал
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
...и чемпионат мира проходил в...России а не на Украине)))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Главное...чемпион мира россиянин)а не украинец
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