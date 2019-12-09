Проігнорували? Олімпійська чемпіонка звернулася до Зеленського

В Офісі президента України проігнорували звернення знаменитої української гімнастки, олімпійської чемпіонки 1980 року Стелли Захарової.

Як повідомила Захарова в ефірі ObozTV, ще 1,5 місяці тому вона відправила до ОП офіційного листа, в якому просила президента Володимира Зеленського прийняти її як олімпійську чемпіонку. Однак, станом на 5 грудня, не отримала жодної відповіді.

За словами Захарової, вона хотіла зустрітися із Зеленським, щоб розповісти йому про проблеми спорту в Україні.

"На превеликий жаль, жодної відповіді про зустріч немає. Думаю, і не буде", – зазначила вона.

"Можливо, не доходить до нього ця інформація... Я українка, народилася у своїй країні, і мені не хочеться нічого випрошувати. Я не для себе це роблю, я це роблю для спорту. І я не збираюся просити. Якщо президент вважатиме за потрібне – він зверне на це увагу", – додала гімнастка.

Захарова наголосила, що її мета – допомогти розвитку українського спорту.

"Я дуже хочу, щоб спорт в Україні розвивався. І дуже хочу зрозуміти чинну стратегію нашого спорту. Що на нас чекає далі, що потрібно зробити, що потрібно виправити. Як професіонал, я би хотіла висловити свою думку, підказати, що потрібно зробити в спорті. Що потрібно зробити, щоб не допускати тих помилок, які у нас були протягом довгих років", – пояснила вона.

Як приклад чемпіонка навела ситуацію зі спортивним залом в Конча-Заспі.

"Щороку приїздять керівники країни, прем'єри, глава Верховної Ради... Дуже багато обіцянок. Але протягом 25 років у наших гімнастів, які завойовують медалі та приносять славу Україні, немає тих умов, на які вони заслуговують. Ці гострі питання ми маємо обговорювати. Тим більше, що наступного року Олімпійські ігри. Президент збирається їхати на Олімпійські ігри. Це ж престиж країни! Але, щоб ми принесли олімпійські медалі, потрібно також і щось робити", – констатувала Захарова.

Володимир Зеленський і глава ОПУ Андрій Богдан в спортзалі facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення в Україні літніх Олімпійських ігор і запропонував розробити чотирирічний стратегічний план з будівництва необхідної інфраструктури.

У НОК нагадали, що колишній президент-втікач Віктор Янукович вже намагався провести в Україні "зимові "нью-Васюки" і назвали проведення Олімпіади в умовах війни і економічного занепаду "поганою ідеєю".

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